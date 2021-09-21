توجو وموريشيوس تنضمان إلى معاهدة وكالة الأدوية الأفريقية

وقعت توجو وموريشيوس على الانضمام لمعاهدة "وكالة الأدوية الأفريقية"، وهي ثاني مؤسسة قارية طبية متخصصة بعد "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".



وذكر بيان للاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء، أن "وكالة الأدوية الأفريقية" ستعز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي، لتنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة في القارة التي تضررت بجائحة كورونا فضلا عن انتشار الأوبئة في عدد من بقاع القارة.



وأوضح البيان أن وكالة الأدوية الإفريقية ستعمل على تعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصيدلانية في القارة والحصول على صناعة أدوية أفريقية آمنة ذات أسعار مناسبة.



من جانبها، هنأت مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الإفريقي السفيرة أميرة الفاضل، توجو وموريشيوس لتقديم وثيقة التصديق على اتفاقية وكالة الأدوية الأفريقية لتصبحا الدولتين رقم (23 و24) على التوالي من أعضاء الاتحاد الأفريقي التي تصدق على المعاهدة.