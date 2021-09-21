فرونتسكا تعلن سعي الأمم المتحدة لتسهيل تحويل مساعدات نقدية للقوى الأمنية

أعلنت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا أن الأمم المتحدة تسعى إلى اعتماد آلية لتسهيل تحويل مساعدات نقدية إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية.



وجاءت تصريحات فرنتسكا، في كلمة لها خلال اجتماع عقدته قيادة الجيش، بالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، في نادي الضباط- جونية، على مستوى السفراء لمتابعة نتائج أعمال مؤتمر باريس الذي عقد في 17 حزيران الفائت لدعم الجيش اللبناني، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.



وحضر الاجتماع قائد الجيش العماد جوزاف عون، المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، قائد "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو ديل كول.



وقالت فرونتسكا: "إن الأزمة التي يعاني منها لبنان تؤثر على القدرات العملانية للجيش اللبناني. وبالتالي، فإن الحاجة إلى دعمه أمر ملح أكثر من أي وقت مضى".



وأشارت إلى أن "القرار 2591، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، يتضمن في فقرته العاشرة الدعوة إلى تقديم المزيد من الدعم الدولي للجيش. ولذا، أدعو الزملاء الحاضرين إلى الاستفادة من هذا القرار في السعي إلى فعل كل ما هو ممكن لمساعدة الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية اللبنانية".



ومن جهته، أعلن قائد الجيش أن "الجيش سيبقى العمود الفقري للبنان والضامن للأمن والاستقرار ليس فقط للبنان، إنما للمنطقة ككل".



وشكر العماد عون "الدول المشاركة دعمها للجيش ومساندته، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان".



وأضاف "كنتم شركاء لنا في معركتنا ضد الإرهاب، فالجيش يخوض اليوم معركة من نوع آخر، ربما أخطر من الحرب العسكرية التقليدية، وهي كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية للاستمرار في القيام بمهامنا العملياتية وتوفير أدنى مقوّمات الحياة لعسكريينا وعائلاتهم، والتي أصبحت أولويتنا اليوم".



وحضر الاجتماع السفراء والقائمون بالأعمال والملحقون العسكريون لكل من: المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، كندا، روسيا، الصين، هولندا، فنلندا، تركيا، إسبانيا، بلجيكا، السويد، الدنمارك، كوريا الجنوبية، الاتحاد الأوروبي، مصر، الامارات، العراق، قطر، عمان، البحرين، الكويت، المغرب، الأردن، تونس، الهند، المكسيك، المملكة النرويجية، نيجيريا وكازاخستان.