ميركل تؤازر خليفتها المحتمل لاشيت في فعالية انتخابية بشترالسوند

تؤازر المستشارة أنجيلا ميركل، خليفتها المحتمل أرمين لاشيت، في حملته الانتخابية بمشاركتها مساء اليوم الثلاثاء في فاعلية انتخابية بمدينة شترالسوند بولاية ميكلنبورج-فوربومرن شمالي ألمانيا.



وسيشارك في الفعالية، التي تنعقد قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة المقررة يوم الأحد المقبل، عددا من ساسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه لاشيت.



في الآونة الأخيرة تفوق الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع مرشحه لمنصب المستشار، أولاف شولتس، على التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل في استطلاعات الرأي ببضع نقاط مئوية.



كما يتفوق الاشتراكيون بفارق كبير على المسيحيين الديمقراطيين في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات المحلية التي ستُجرى أيضا في الولاية (40% للاشتراكيين و12% للمسيحيين الديمقراطيين).