أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح للفتيات بالعودة إلى المدارس في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الذي يشغل أيضًا منصب نائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة الأفغانية المؤقتة، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، "نضع اللمسات الأخيرة..سيحدث ذلك في أقرب وقت ممكن".

ووجهت وزارة التعليم الأفغانية المعلمين والطلاب الذكور فقط بالعودة إلى الدراسة في المرحلة الثانوية السبت الماضي واستبعدت الوزارة الفتيات من هذا القرار بما فيهن المعلمات والطالبات، مما أثار القلق بشأن مستقبل تعليم الفتيات في البلاد.

ودفع هذا القرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) إلى إصدار بيان ذكرتا فيه أن إغلاق مدارس الفتيات في أفغانستان ينتهك الحق الأساسي في التعليم.