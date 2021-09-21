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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 21 ألفا و911 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 3081 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و981 ألفا و493 إصابة.

وأشار التقرير، إلى شفاء 4454 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و872 ألفا و272.

ولفت التقرير، إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 27 ألفا و357 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى أربعة ملايين و498 ألفا و842 شخصا.