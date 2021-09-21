انطلاق شركة TBK فى السوق العقارية المصرية من خلال معرض سيتى سكيب 2021

تشهد فاعليات معرض سيتى سكيب انطلاقة جديدة لشركة TBK للتطوير العقارى حيث أعلنت الشركة عن بدء أعمالها فى مصر وذلك بخطة توسعية طموحة ومحفظة مشروعات متنوعة واستثمارات ضخمة من خلال مشروعاتها المختلفة.



وتمتلك TBK حاليا عدد من المشاريع المختلفة من بينها 90 Avenu ومشروعات أخرى بشرق وغرب القاهرة ستعلن عنها قريبا، وتتميز مشروعات TBK بأنها توفر أسلوب حياة مختلفا فى مواقع حصرية لا مثيل لها، جميعها تم إنشاؤها على مساحات شاسعة، تحتل فيها المساحات الخضراء اقل نسبة الأكبر مع مساحة مبانٍ محدودة لتحقيق نمط حياة صحى وتحافظ على خصوصية العملاء، كما تطمح الشركة إلى تحقيق كل ما هو جديد ومتقدم فى عالم التصميم والبناء مع الحفاظ على التقنيات المعاصرة.



وفى هذا الإطار صرح على الشربانى رئيس مجلس ادارة شركة TBK للتطوير العقارى إن معرض سيتى سكيب هو الحدث الأهم والتجمع الأكبر للشركات العقارية المصرية، ولذلك حرصنا على أن تكون انطلاقة شركة TBK للتطوير العقارى فى مصر من خلال هذه الفعالية المميزة لتكون على تواصل مباشر مع عملائها؛ لافتا إلى أن القطاع العقارى حقق طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية ساهمت فى تحقيق معدلات نمو عالية، فى ظل توجه الدولة للتوسع العمرانى، وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة. وتعد الشركة فى هذا الاطار خطة استثمارية قوية فى السوق العقارية عبر تطوير مجموعة من المشروعات المميزة وضمها إلى محفظتها خلال الفترة المقبل.

واضاف «الشربانى» أن شركة TBK حرصت على المشاركة فى هذا الحدث باعتبارها إحدى الشركات العقارية الهامة فى السوق المصرية بمحفظة مشروعات عقارية متنوعة، تتميز فى تصميماتها بأحدث الطرازات المعمارية العالمية وذلك باستخدام أحدث تقنيات البناء على أيدى خبراء دوليين، مع توفير راحة ورفاهية لعملائها من خلال الخدمات المتنوعة والمساحات الخضراء الواسعة بداخل مشروعها الرائد 90 Avenue وذلك بأسعار تنافسية وخطط سداد مرنة.

ويعد مشروع 90 Avenue فى قلب التجمع الخامس واحدا من أكبر مشروعات TBK، ويضم أكثر من 1450 وحدة سكنية، إضافة إلى مساحات تصل إلى 60 ألف متر، تتنوع بين تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى وحدات إدارية بمساحة 25 ألف متر، ويتكون المشروع من ٤ مراحل المرحلة الأولى Vibe، المرحلة الثانية pavilion، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة Serenity، والمرحلة الرابعة Family، وقد تم بيع 100% من المرحلة الأولى والثانية بإجمالى مبيعات تصل إلى 3.5 مليار جنيه.

وتضم المرحلة الأولى للمشروع ال Vibe نحو 282 وحدة مباعة تم تسليمها بالفعل وسيتم تسليم وحدات المرحلة الثانية عام 2022، يتوافر بها جميع المرافق، كما أن المشروع مجهز بأحدث النظم التكنولوجية، وتتميز الوحدات بالعزل الحرارى فى المبانى مما يوفر 30% من استهلاك الكهرباء، كما يتميز المشروع بوجود مخارج للطوارئ وحمامات سباحة خاصة بكل منطقة، ومطاعم وكلوب هاوس ومنطقة ألعاب للأطفال، وأنظمة أمن على مدى الساعة وأنظمة كاميرات مراقبة وأنظمة حريق لضمان سلامة جميع العملاء، وتتميز مداخل الوحدات بمداخل مبان بتصميمات فاخرة ويوجد مدخلان لكل مبنى: واحد على الطريق الرئيسى والآخر على اللاند سكيب مما يضمن سلامة الأطفال لعدم تعرضهم للطرق العمومية التى تسير بها السيارات.

وبالتزامن مع انطلاقها فى السوق المصرية، تقدم الشركة خلال معرض سيتى سكيب عروضا وخصومات حصرية ومميزة بمشروعها الرائد 90 Avenue لتناسب عملاءها وذلك بمقدم يبدأ من 10% واستلام فورى للوحدات وتقسيط حتى 8 سنوات على جميع مشروعات الشركة، بما يتناسب مع استراتيجيتها فى توفير وحدات سكنية متميزة بأسعار تنافسية وخلق بيئة سكنية كاملة الخدمات تتميز بحلول مبتكرة، حتى تيسر على عملائها والراغبين فى امتلاك وحدات بهذا المشروع المتميز.

وتأسست شركة TBK للتطوير العقارى حديثا للاستثمار فى مجال التطوير العقارى برؤية قائمة على خلق بيئة سكنية كاملة الخدمات تتميز بحلول مبتكرة لتقديم منتج جديد بالسوق العقارية المصرية بما يحقق متطلبات العملاء بأعلى مستوى من الجودة فى التنفيذ والتشطيب. تمتلك TBK للتطوير العقارى محفظة أراض تبلغ مساحتها نحو 5 ملايين متر مربع تتنوع مواقعها الاستراتيجية داخل مصر تتمثل فى 90 Avenue بالقاهرة الجديدة وWest Avenue غرب القاهرة ومشروع ساحلى برأس سدر، كما تبلغ إجمالى استثمارات الشركة نحو أكثر من 16 مليار جنيه مصرى.

تحظو شركة TBK للتطوير العقارى على قاعدة عملاء فى مصر والشرق الاوسط، كما تم تسليم أكثر من 4500 وحدة من مختلف المشروعات. TBK لديها مكاتب فى المملكة العربية السعودية والكويت وأبوظبى، وجار العمل على التوسع فى دول أخرى.