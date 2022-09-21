بوريل: تصريحات بوتين تمثل تصعيدا كبيرا في أوكرانيا

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صرح رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء استفتاءات وتعبئة جزئية تمثل تصعيدا كبيرا في أوكرانيا.

وكتب بوريل على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الاستفتاءات الوهمية والتعبئة العسكرية الجزئية والابتزاز النووي تصعيد خطير"، مضيفا "التهديدات النووية غير مقبولة وتشكل خطرا حقيقيا على الجميع.. يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لمنع مثل هذه الأعمال.. السلام العالمي مهدد"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووقع بوتين مرسوما بشأن التعبئة الجزئية في البلاد في 21 سبتمبر، متهما الغرب بتهديد وجود الاتحاد الروسي ذاته.

ووفقا لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال التعبئة سيتم استدعاء 300 ألف جندي احتياط، الذين سيتم تدريبهم قبل إرسالهم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، وشدد على أن التعبئة تتم بالدرجة الأولى للسيطرة على الأراضي التي تم تحريرها خلال العملية.