 وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية التنسيق المستمر تحضيرًا للقمة - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية التنسيق المستمر تحضيرًا للقمة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 8:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 8:53 ص

أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ انصبت حول التنسيق المستمر بين الطرفين تحضيراً للقمة العربية بالجزائر والمقررة في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.
جاء ذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة ال٧٧ رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذه المحادثات شملت الجوانب التنظيمية والموضوعية الضرورية لإنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام.
كان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد شارك، أمس، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي خصص لمناقشة جدول أعمال الدورة ال٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أبلغ المشاركين باستكمال التحضيرات لتنظيم قمة عربية ناجحة توحد كلمة الدول العربية، وتعزز مساهمتها في معالجة التحديات الراهنة على الساحة الدولية.


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