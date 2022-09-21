نائب المستشار الألماني ينتقد بشدة قرار روسيا بالتعبئة الجزئية

انتقد نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، بشدة، قرار روسيا بتعبئة قواتها المسلحة جزئيا.



وقال هابيك، صباح اليوم الأربعاء في برلين، إن هذه كانت "خطوة سيئة وخاطئة، مضيفا أن الحكومة الألمانية تدرس حاليا الرد على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وفي هذا السياق، تعهد هابيك مجددا بدعم ألمانيا الكامل لأوكرانيا.



وأعلن بوتين اليوم التعبئة الجزئية للجيش، وذلك في خطاب موجه للأمة.



وذكرت قناة "آر تي" الروسية، أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، حيث هناك مواجهة ممتدة ضد أوكرانيا.



وقال بوتين إن التعبئة الجزئية للجيش في روسيا أمر منطقي وضروري في ظل الظروف الحالية، مضيفا أنه وقع أمرا ببدء التعبئة اليوم.



وأضاف بوتين أن القوات المسلحة سوف تستدعي جنود الاحتياط فقط، مشيرا إلى أنها سوف تزودهم بالتدريب الإضافي، إلى جانب جميع المميزات التي يتمتع بها من يخدمون بالجيش.