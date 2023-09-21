رئيس وزراء أرمينيا: سكان ناجورنو- كاراباخ ليسوا في خطر

أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، عن اعتقاده أن سكان منطقة ناجورنو- كاراباخ وغالبيتهم من الأرمن، في المنطقة التي قصفتها أذربيجان أمس الأول الثلاثاء ليسوا في خطر.



وقال باشينيان، خلال خطاب مصور اليوم الخميس: "في الوقت الحالي، يشير تقييمنا إلى أنه ليس هناك خطر مباشر على سكان ناجورنو- كاراباخ المدنيين".



يذكر أن ناجورنو- كاراباخ، التي تتصارع عليها باكو ويريفان منذ عقود، تقع ضمن الأراضي الآذرية لكن تقطنها أغلبية من الأرمن الذين يخشون الآن عنفا محتملا بعد الانتصار العسكري لباكو.



وذكر باشينيان أنه علم أن ما يتراوح بين 1200 و 1300 من الأرمن في كاراباخ فروا إلى قاعدة القوات الروسية هناك بحثا عن الأمان.



وشكا باشينيان قائلا: "إننا مستعدون أيضا لاتخاذ خطوات ممكنة لمساعدتهم، لكن المشكلة تكمن في معبر لاتشين المغلق".



وأغلقت سلطات أذربيجان ممر لاتشين، وهو مدخل أرمينيا الوحيد إلى المنطقة.



وحذر الخبراء من أن الوضع الإنساني كارثي، مع عدم إمكانية دخول الأدوية والغذاء بحرية إلى المنطقة.



ويواجه باشينيان ضغطا كبيرا على المستوى المحلي، وتتهمه المعارضة بالتقاعس وعدم دعم الأرمن في كاراباخ. ويحتج العديد من الأشخاص في يريفان ضد حكومته منذ أيام.