الجزيري يساند الزمالك أمام بيراميدز رغم استبعاده من القائمة

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تواجد التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ملعب الدفاع الجوي لمؤازرة فريقه في مباراة بيراميدز، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب الجزيري عن الزمالك لأسباب فنية، وحرص اللاعب على التواجد لمساندة زملائه.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.