ضبط مخابز مخالفة وسجائر بدون فواتير في الأقصر

شنت مديرية التموين بالأقصر، اليوم الخميس، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية للتحقق من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز تصرف في 4 شكائر دقيق من حصة اليوم، وضبط مخبزي إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و40 قاروصة سجائر مختلفة الأنواع بدون فواتير، و500 كيلو سكر حر ناقص الوزن، و70 علبة زبادي منتهية الصلاحية، وضبط تاجر تموين لعدم وجود سجل زيارات.

وتمكنت الحملة أيضا من تحرير عدة محاضر تمثلت في مخبز تصرف في 13 شيكارة دقيق بلدي، و3 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 إنتاج خبز ناقص الوزن.