عرض الفيلم الأمريكى The tragedy of Macbeth بنادى سينما الجزويت السبت المقبل

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يعرض نادي سينما الجيزويت الفيلم الأمريكي "The tragedy of Macbeth" للمخرج الأمريكي جويل كوين، وذلك يوم السبت ٢٣ سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساء بجمعية النهضة العلمية والثقافية "جيزويت القاهرة"، وتليه مناقشة تقدمها الكاتبة والناقدة آية طنطاوي المشرفة على نادي سينما الجيزويت.

تدور أفلام شهر سبتمبر بنادي سينما الجيزويت حول القدر وأثره، لنرى فيها مصائر مختلفة لشخصيات تقاطعت بهم طرق الحياة وشغلهم سؤال القدر المجهول.

وتدور قصة الفيلم حول "ماكبث" الذى لم يحتاج أكثر من نبوءة ليتحكم في زمام الأمور، ويتحرك في رياح القدر ويتشبث بمصيره المكتوب، وما هو إلا أداة للقدر يمتثل لكلمته.

ويطرح الفيلم عدة أسئلة وهي هل تحركنا أقدارنا حقًا؟ أم نحن من يتحكم في سفينة القدر ويقود دفتها؟

يذكر أن فيلم "The tragedy of Macbeth" للمخرج الأمريكي جويل كوين، وبطولة دنزل واشنطن وفرانسيس مكدورماند، والفيلم مقتبس من مسرحية "ماكبث" لويليام شكسبير وتم إنتاجه عام 2021، وترشح الفيلم لأوسكار أفضل ممثل وأفضل تصوير سينمائي.