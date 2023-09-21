 يوسف القعيد: روايتي الحرب في بر مصر حولها صلاح أبو سيف لفيلم المواطن مصري - بوابة الشروق
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يوسف القعيد: روايتي الحرب في بر مصر حولها صلاح أبو سيف لفيلم المواطن مصري


نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 2:49 ص | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 3:08 ص

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن القصة التي أخبرته بها والدته، عن شهيد اسمه على اسم ابن العمدة ووجه هو وجه ابن الغفير، ظلت تطارده خلال عمله في المستشفى العسكري، وهو يستقبل الجرحى ويوصل الشهداء إلى ذويهم في القرى.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن هذه الرواية تحولت إلى فيلم سينمائي من إخراج صلاح أبو سيف وسيناريو وحوار محسن زايد، وبطولة عمر الشريف وعزت العلايلي.

وعن ملابسات تحويل الرواية إلى فليم، قال إن صلاح أبوسيف كان قامة عظيمة، لها أغلب أفلام قائمة أهم 100 فيلم مصري، وكان يجلس مع نجيب محفوظ، فاستأذنه أن يلتقيه وأحضر معه نسخة من رواية "يحدث في مصر الآن"، لكن أبو سيف طلب الرواية التي كانت ممنوعة في مصر وقتها "الحرب في بر مصر" لأنها تتناول زاوية سلبية في الحرب، وبعد سنوات وافقت الرقابة عليها وطبعت في مصر.

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