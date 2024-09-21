روسيا تحدد موقفها من المشاركة في قمة السلام المقبلة بشأن أوكرانيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا لن تشارك في "قمم السلام" بصيغتها المطروحة بشأن أوكرانيا، مؤكدة أن هذه القمم ليس لها علاقة بالتسوية.

وجاء في تعليق زاخاروفا على الموقع الإلكتروني للوزارة: "لن يشارك ممثلو روسيا في أي اجتماعات في إطار "عملية بورجنستوك" (في سويسرا) ولا ينوون المشاركة، وهذه العملية في حد ذاتها لا علاقة لها بالتسوية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن ما "يسمى بالقمة الثانية تسعى إلى نفس الهدف - الدفع بـ "صيغة زيلينسكي" غير القابلة للتطبيق على الإطلاق كأساس غير بديل لحل الصراع، والحصول على دعمها من الأغلبية العالمية، تقديم إنذار نهائي لروسيا بالاستسلام، وبالتالي نحن لا نشارك في مثل هذه القمم".

ووفقا لزاخاروفا، فإن موسكو لا تتخلى عن التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة، وهي مستعدة لمناقشة مقترحات جادة حقا تأخذ في الاعتبار الوضع "على الأرض"، والحقائق الجيوسياسية الناشئة والمبادرة المقابلة التي صاغها الرئيس فلاديمير بوتين في 14 من يونيو الفائت.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، يوم 11 يوليو الفائت، أن روسيا لن تشارك في القمة الجديدة المزمع عقدها حول الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن موسكو لا تقبل ما وصفه بـ"الإنذارات".

وقال جالوزين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعلم نوايا نظام كييف والمنسقين الغربيين، الذين يحاولون إعادة إحياء قمة بورغنستوك الفاشلة في سويسرا في منتصف يونيو الماضي، وهم يفكرون في عقد فعالية مماثلة وربما دعوة روسيا".