روسيا والصين تبدآن تدريبات بحرية في بحر اليابان

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نقلت وكالات أنباء روسية عن أسطول المحيط الهادي الروسي قوله، إن روسيا والصين بدأتا السبت، تدريبات بحرية في بحر اليابان.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن الأسطول أن مجموعة مشتركة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادي والبحرية الصينية انطلقت من فلاديفوستوك لإجراء تدريبات «بيبو/ إنتراكشن- 2024» البحرية الروسية الصينية المشتركة.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، ستتضمن التدريبات استخدام أسلحة مضادة للطائرات والغواصات.

وسبق أن أجرى البلدان هذا الشهر تدريبات على إطلاق الصواريخ والمدفعية ضمن ما سُمي تدريبات «أوشن-2024» البحرية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلك التدريبات بأنها محاولة للتصدي للوجود العسكري الأمريكي في المحيط الهادي.