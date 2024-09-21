حزب الله يعلن استهداف قاعدة للدفاع الجوي الإسرائيلي في ثكنة بريا

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أعلن حزب الله اللبناني، مساء السبت، استهداف قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في ثكنة بريا بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية».

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات على جنوب لبنان ومنطقة البقاع الغربي.

وأكدت مراسلة قناة «العربية» أن عدد الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني تخطى الـ70، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو شن 100 غارة جوية على مناطق جنوبي لبنان.

هذا وصدرت تعليمات لسكان صفد وشمال الجولان المحتل بالبقاء قرب الملاجئ، بينما أفاد مراسل «العربية» بإطلاق 25 صاروخا من جنوبي لبنان تجاه إسرائيل، بعضها تسبب في حرائق.