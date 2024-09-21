تقرير أمريكي: بلينكن لم يزر إسرائيل بجولته الأخيرة خشية تقويضها لجهود الوساطة

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن مسئولين أمريكيين، قولهم: "إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لم يزر إسرائيل في جولته الأخيرة، لأن ذلك قد يدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقول شيء يقوض الوساطة".

وأوضح المسئولين الأمريكيين، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة كانت في مرحلة حساسة لدرجة أن بلينكن زار مصر فقط.

وأضاف التقرير الذي نقل تصريحات المسئولين الأمريكيين أنه قد يكون هناك اتصال رفيع مع نتنياهو عندما يسافر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وتابع التقرير أن "الوضع محفوف بالمخاطر لدرجة أن اتخاذ موقف علني بدعم أو انتقاد إسرائيل بقوة يمكن أن يضر".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.