إصابة 5 أشخاص جراء مداهمة سيارة خلال مهرجان محلي بشرق ألمانيا

اندفع رجل بسيارته نحو مجموعة من الأشخاص خلال احتفال شعبي محلي في بلدة نيدر دورلا بولاية تورينجن شرقي ألمانيا.

وأفاد متحدث باسم الشرطة اليوم الأحد بأن الحادثة التي وقعت ليلة السبت/الأحد الماضية أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة، حيث تمكنوا من تفادي السيارة والابتعاد إلى مكان آمن.

وألقت الشرطة القبض على الرجل (41 عاما). ولا تزال الملابسات الدقيقة للحادث، بما في ذلك دافع الرجل، غير معروفة حتى الآن.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة، لا توجد في الوقت الحالي أي مؤشرات على وجود خلفية سياسية وراء الحادث.

وتُجرى التحقيقات حاليًا في الواقعة بوصفها جريمة شروع في قتل. ووفق الشرطة، فقد كان الرجل قد أثار الانتباه بالفعل قبل وقوع الحادث عندما شوهد وهو يقود سيارته على أطراف ساحة المهرجان.