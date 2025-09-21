 الشرطة الهولندية تقتل رجلا بالرصاص بعد سرقته دراجة كهربائية - بوابة الشروق
الأحد 21 سبتمبر 2025 10:38 م القاهرة
الشرطة الهولندية تقتل رجلا بالرصاص بعد سرقته دراجة كهربائية

الشرطة الهولندية
أمستردام (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 10:21 م | آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 10:21 م

قالت الشرطة الهولندية، اليوم الأحد، إن رجال شرطة هولنديين أطلقوا النار وقتلوا رجلا يُعتقد أنه سرق دراجة كهربائية في روتردام.

وأفادت الشرطة، في منشور على تطبيق إكس، بأن الحادث وقع بالقرب من مطعم للوجبات السريعة في ضاحية كابيلا آن دن آيسل، حيث توفي المشتبه به في موقع الحادث.

ووفقا لوكالة الأنباء الهولندية "أيه إن بي"، يُعتقد أن الرجل سرق دراجة فات بايك، وهي نوع من الدراجات الكهربائية ذات الإطارات الضخمة، باستخدام سلاح ناري.

وتم إرسال عناصر الطوارئ إلى مكان الحادث، بما في ذلك طائرة مروحية.

وتم الشروع في تحقيق لمعرفة ملابسات تصرف رجال الشرطة الذين شاركوا في العملية.


