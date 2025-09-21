تصنيف ستانفورد للعلماء الأكثر تأثيرا يضم المصري عبدالرحمن ربيع للعام الثانى على التوالي

فى خطوة تؤكد المكانة العلمية المتميزة لمصر، تم إدراج اسم الدكتور عبدالرحمن محمد ربيع، أستاذ البتروكيماويات بمعهد بحوث البترول، للعام الثانى على التوالى (2024 و2025)، ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، والصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2025، والمنشور عبر دار النشر العالمية Elsevier.

يأتى هذا التكريم تقديرًا لجهود الدكتور عبدالرحمن ربيع البحثية، حيث نشر أكثر من 70 بحثًا دوليًا فى مجلات علمية عالمية متخصصة، حصدت أكثر من 4000 استشهاد. ويعكس هذا الإنجاز الدور البارز الذى يقوم به فى مجال البحث العلمى وخدمة قطاع البترول والبتروكيماويات. كما يعد هذا الإنجاز المرموق، الذى تصدره جامعة ستانفورد الأمريكية للعام الثانى على التوالى، إضافة حقيقية لرصيد مصر العلمى والبحثى على الساحة الدولية.

ويمثل هذا التصنيف واحداً من أرفع التصنيفات العالمية، حيث يشمل جميع التخصصات العلمية ويعتمد على معايير دقيقة لقياس التميز العلمى، من بينها: عدد الأبحاث المنشورة، وقوة ورصانة الأبحاث، وعدد الاستشهادات المرجعية، بالإضافة إلى معامل هيرش، ومؤشر التأثير المعدل للمجال البحثى.