محافظ بني سويف يتابع استعدادات استضافة النسخة 4 من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لقاءً ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية لمناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة المحافظة للنسخة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية المقرر عقده أكتوبر 2025، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ رئيس اللجنة المشرفة على التنظيم، والدكتور عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس طارق أبوبكر ممثل شركة فريدال، ومي خيري رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس محمد نبيل نائب مدير مشروع الابتكار الزراعي، والمهندس هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس طه خليل مدير مكتب مشروع الابتكار الزراعي ببني سويف، إلى جانب داليا قابيل، وأحمد راضي، ومحمود راضي، وأعضاء المكتب الاستشاري الدكتور محمود صادق، وسامح جمال.

كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة المصغرة للتحضير للمهرجان والمؤتمر من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، وهم: محمد جبر معاون المحافظ، وعلاء سعيد مقرر لجنة النباتات الطبية والعطرية، وشيرين حسين مسؤول المكتب الفني، ونهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، وسعيد رمضان مدير الإعلام، ومحمد البحيري مدير وحدة السكان، ومحمد طه من المكتب الفني، وهند أحمد من مكتب التعاون الدولي، ومصطفى صبحي.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ آخر المستجدات الخاصة بالتجهيز والإعداد للمؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الإدارية والخدمات اللوجستية ومتابعة تنفيذ تكليفات الجهات المشاركة في التنظيم، بجانب متابعة تجهيز وتأهيل الأماكن المرشحة لاستضافة الفعاليات التي تعقد على مدار يومين، وتشمل ورش عمل ومحاضرات وعرض تقنيات وخدمات زراعة النباتات الطبية والعطرية، مع التركيز على الجديد في عمليات الإنتاج والتصنيع، والتعرف على متطلبات الأسواق الخارجية، وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع.

ووجّه المحافظ بتعزيز التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف المؤتمر والمهرجان، الذي من المقرر أن يشهد مشاركة واسعة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والمزارعين، والشركات المتخصصة في إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى ممثلين عن هيئات دولية معنية بالتنمية الزراعية والاستثمار الأخضر.

وعقب اللقاء، عقد نائب المحافظ بلال حبش اجتماعًا ناقش خلاله بشكل مفصل الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومتابعة التجهيزات الخاصة بتوجيه الدعوات للشركاء المحليين والدوليين من ممثلي الجهات الرسمية والمؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات التسويقية، فضلًا عن منتجي ومصدري النباتات الطبية والخبراء في هذا المجال، إلى جانب متابعة الجوانب الترويجية والدعائية والتسويقية لفعاليات المؤتمر.