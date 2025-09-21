اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، النائبة العربية السابقة بالكنيست (البرلمان) حنين زعبي بادعاء​​​​​​​ "التحريض على الإرهاب".

وقالت القناة 13 العبرية (خاصة): "اعتُقلت عضو الكنيست السابقة حنين زعبي للتحقيق صباح اليوم (الأحد)".

وأرجعت الاعتقال إلى "ورود شكاوى خلال الأشهر القليلة الماضية على خلفية خطاب ألقته في مؤتمر عن فلسطين مناهض لإسرائيل عُقد في فيينا قبل أشهر"، على حد قولها.

وأضافت أن "الشرطة وصلت إلى منزلها في الناصرة (شمال)، ومن ثم اقتيدت إلى مركز الشرطة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "عند تلقي البلاغ (لم تحدد مقدمه) وبعد جمع الأدلة وفحصها مع الجهات المعنية، تبين أن ما قالته زعبي يثير الشبهة" فيما اسمته "ارتكاب جرائم تتعلق بالتعاطف العلني مع منظمة إرهابية والتحريض على أعمال إرهابية".

وتابعت: "ستعمل شرطة إسرائيل بحزم ضد كل من يمدح أو يتعاطف مع منظمات إرهابية ودول عدوة ويشجع على أفعالها أثناء الحرب، سواء على الإنترنت أو في أي مكان آخر".

وبحسب القناة 12 (خاصة)، "في 5 و6 أكتوبر 2024، انعقد مؤتمر فلسطين في فيينا".

وأردفت أن الزغبي قالت في المؤتمر: "لم تكن (حركة) حماس هي التي قاومت، بل الشعب الفلسطيني".

وزادت: "نعم، من المستحيل فصل حماس عن الشعب الفلسطيني. من المستحيل فصلهما. من دخلوا في 7 أكتوبر لم يدخلوا الحدود الإسرائيلية، بل دخلوا أرضهم. هذه أرضهم (المحتلة)".

وفي ذلك اليوم هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى"، وفقا للحركة.

من جهته، قال المحامي حسن جبرين، مدير مركز عدالة، محامي الدفاع عن زعبي: "احتُجزت حنين زعبي هذا الصباح بشكل غير قانوني".

وتابع: "هذه تهم قديمة بالتحريض على الإرهاب ودعمه، وليست حادثة حديثة تُبرر وصول قوات الشرطة أو الاعتقال الفوري"، وفق القناة 12.

جبرين زاد بأن "الإجراء المُتبع في مثل هذه الحالات هو استدعاء اعتيادي للاستجواب، وليس احتجازا في منتصف الليل".

ووصف اعتقال زعبي بـ"الخطوة السياسية التي صُممت لخدمة الوزير (الأمن القومي إيتمار) بن غفير، كما رأينا في سلوكه تجاه المواطنين العرب".

وأردف أن "بن غفير لا يتصرّف كوزير للأمن القومي، بل كناشط سياسي يحاول صناعة عناوين. إنه يحوّل كل حدث إلى لعبة إعلامية لترسيخ السيطرة والقوة، حتى على حساب المساس بالحقوق الأساسية".

وأكد أن "حقيقة أن الموضوع تسرب إلى وسائل الإعلام قبل بدء التحقيق نفسه تثبت أنه استعراض سياسي".

واستطرد: "حنين زعبي كانت ستحضر بمحض إرادتها بعد استدعاء رسمي، دون أي استعراضات غير ضرورية ودون اقتحام منزلها من قبل الشرطة في السادسة صباحًا".

وزعبي نائبة سابقة بالكنيست بين 2009- 2019، عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، ومعروفة بمواقفها المناهضة للسياسة الإسرائيلية العنصرية تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل، والقمعية تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967.

ويأتي اعتقالها في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة وعدوان عسكري دموي ومدمر على الضفة الغربية.