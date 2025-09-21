وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة واشنطن، في زيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عقود.

وبحسب مصادر لـ«تلفزيون سوريا»، يرافق الشرع، وفد رفيع المستوى يضم أربعة وزراء على الأقل، ومن المقرّر أن تستمر الزيارة لمدة خمسة أيام.

وقال موفد «تلفزيون سوريا» إلى مدينة نيويورك، إنّ الشرع سيجتمع مع الجالية السورية في الولايات المتحدة، في وقتٍ لاحق من مساء اليوم الأحد.

ويُنتظر أن تكون هذه الزيارة التاريخية، فرصة لمناقشة إعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والولايات المتحدة، بما في ذلك إعادة فتح السفارة السورية رسمياً في العاصمة واشنطن.

كذلك، من المرتقب أن يُلقي الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هي أيضاً أوّل كلمة لرئيس سوري، منذ العام 1967، ومِن المتوقع أن يستعرض رؤيته لسوريا الجديدة.

وكانت آخر زيارة موثّقة لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة، في يونيو 1967، حين شارك نور الدين الأتاسي، في دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.