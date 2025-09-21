أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بدء الفرقة 36 الدخول إلى مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع إعلان دول بريطانيا وكندا وأستراليا الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن قوات الفرقة 36 بدأت الدخول إلى مدينة غزة في إطار عملية «عربات جدعون 2»، وذلك بعد أسبوعين من رفع الجاهزية للمرحلة القتالية الجديدة.

وأشار إلى أن «قوات الفرقة هاجمت على مدار الأيام الأخيرة، عشرات الأهداف في قطاع غزة لعزل منطقة القتال وتمكين قوات الفرقة من الدخول إلى الميدان».

#عاجل الفرقة 36 تدخل إلى مدينة غزة



⭕️بدأت قوات الفرقة 36 الدخول إلى مدينة غزة في اطار عملية عربات جدعون 2 وذلك بعد أسبوعين من رفع الجاهزية للمرحلة القتالية الجديدة.



⭕️على مدار الايام الأخيرة هاجمت قوات الفرقة عشرات الأهداف الارهابية في قطاع غزة لعزل منطقة القتال وتمكين قوات… pic.twitter.com/FZFhqf7sX9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 21, 2025

وأعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا، الأحد، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية «في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك».

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مصور على حسابه في منصة «إكس»، الاعتراف الرسمي أيضا بدولة فلسطين.

وأشار في مقطع مصور، أن الاعتراف يأتي لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين.

من جانبه، أفاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بأن «الاعتراف جزء من جهد دولي متضافر للحفاظ على إمكانية حل الدولتين».

وأضاف في بيان، مساء الأحد، أن «الاعتراف بفلسطين ليس حلاً سحريًا، لكنه يتماشى تمامًا مع مبادئ تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومع السياسات التي تبنتها كندا لأجيال».

وأعلنت نحو 11 دولة حول العالم، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الأحد والاثنين، بالتزامن مع عقد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبعد أيام، يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى التي تُعقد في القاعة الشهيرة للجمعية العامة.

وسيتحدث ممثلون عن جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وفدين بصفة مراقبين.