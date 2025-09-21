صحة غزة تعلن ارتفاع شهداء سوء التغذية والمجاعة إلى 440

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 75 شهيدًا و304 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 65 ألفًا و283 شهيدًا، و166 ألفًا و575 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، بلغت 12 ألفًا و724 شهيدا، و54 ألفًا و534 إصابة.

وأوضحت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضحايا المساعدات بلغ 5 شهداء و24 إصابة.

وأعلنت ارتفاع إجمالي ضحايا «لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2523 شهيدًا، وأكثر من 18 ألفًا و473 إصابة.

ولفتت إلى أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات 24 الماضية، 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 440 شهيدا، من ضمنهم 147 طفلًا.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.