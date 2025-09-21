إندونيسيا: ثوران متكرر لبركان جبل ليوتوبي في إندونيسيا

ثار بركان في شرقي إندونيسيا عدة مرات خلال مطلع الأسبوع، بعد أن رفعت السلطات مستوى الإنذار إلى أعلى درجة في أواخر الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة البحوث الجيولوجية الإندونيسية إن جبل ليوتوبي لاكي-لاكي، الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترا، قذف أعمدة من الرماد على ارتفاع عدة كيلومترات في السماء.

ومن المقرر أن يظل مطار محلي يخدم الرحلات الداخلية في موميري، وهي بلدة صغيرة في جزيرة فلوريس تبعد حوالي 80 كيلومترا غرب البركان ذي القمتين، مغلقا حتى صباح غد الاثنين على الأقل.

ونبه محمد وافيد، رئيس هيئة البحوث الجيولوجية ، السكان والسياح بالبقاء على بعد لا يقل عن 6 كيلومترات من فوهة البركان، والبقاء في حالة تأهب لاحتمال حدوث تدفقات طينية بركانية خطيرة خلال هطول الأمطار الغزيرة، لا سيما في المناطق المعرضة للكوارث وعلى طول الأنهار التي تنبع من البركان.

ويوجد في إندونيسيا، التي تقع ضمن ما يعرف باسم حزام النار في المحيط الهادئ، نحو 130 بركانا نشطا، أظهر العديد منها نشاطا متزايدا خلال الأشهر الأخيرة، منها جبل إيلي ليوتولوك في جزيرة لمباتا المجاورة.