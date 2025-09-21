الناتو يستنفر مجددا من ألمانيا بسبب تحليق طائرة عسكرية روسية فوق البلطيق

استنفر حلف شمال الأطلسي "ناتو" مجددا طائرتين من طراز يوروفايتر بسبب تحليق طائرة عسكرية روسية فوق بحر البلطيق.

وأوضح سلاح الجو الألماني، أن الطائرة التي لم يكن بالإمكان تحديد هويتها في البداية، كانت تحلق في الأجواء الدولية بدون خطة طيران وبدون أي اتصال لاسلكي. وانطلقت مقاتلتا "يوروفايتر" من قاعدة "روستوك-لاجه" الجوية بشمال ألمانيا.

وأضافت القوات الجوية الألمانية، أنه تبين لاحقًا أنها طائرة استطلاع روسية من طراز "Il-20M"، تم التعرف عليها من خلال ما يُعرف بـ"التعريف البصري".

وشهدت منطقة بحر البلطيق في الآونة الأخيرة مزيدًا من التوتر بسبب وقوع ما يعتبره الحلف الأطلسي انتهاكات من جانب روسيا للمجال الجوي فوق البلطيق. وكان الجيش الألماني ضاعف عدد مقاتلاته المخصصة لتأمين الأجواء فوق الجناح الشرقي للحلف.