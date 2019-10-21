عبد العال يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي

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استقبل على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والوفد المرافق له.

حضر اللقاء من الجانب المصري وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، ووكيل المجلس سليمان وهدان، والأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي.

كما حضر اللقاء رئيس ائتلاف "دعم مصر" النائب عبد الهادي القصبي، ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والطاقة والخطة والموازنة ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية بمجلس النواب.

ووفق بيان لمجلس النواب، رحب عبد العال بالوفد الكويتي، مشيداً بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على تقدير مصر حكومة وشعباً لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة لدوره الداعم والبناء الذى يقوم به تجاه مصر وقضايا الأمة العربية.

واستعرض عبد العال خلال اللقاء العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، في ضوء المحطات التاريخية التى مرت بها العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما تطرق رئيس مجلس النواب للعلاقات البرلمانية المصرية الكويتية والتنسيق المتبادل بينهما في المحافل البرلمانية الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي.

وطلب عبد العال نقل تحياته وتهانيه لصاحب السمو أمير دولة الكويت على سلامة الوصول من رحلته العلاجية متمنياً لسموه تمام الشفاء.

من جانبه، وجه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي جزيل الشكر والتقدير للدكتور على عبدالعال على حفاوة الاستقبال التى لاقاها الوفد الكويتي، ومؤكدا على العلاقات الأخوية المتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات والذى يعبر عنها المواقف التاريخية بين البلدين الشقيقين.