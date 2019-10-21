وزيرة إماراتية: «إكسبو 2020» يوفر وظائف وفرصا لإقامة الأعمال

أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي» ريم الهاشمي، أن «إكسبو 2020 دبي» سيسلط الضوء على الإنجازات الكبرى التي حققتها الإمارات في غضون نحو نصف قرن، خاصة مع اقتراب اليوبيل الذهبي لإنشاء الدولة.

وقالت الهاشمي -فى تصريحات بمناسبة إطلاق دبي العد التنازلى لإكسبو 2020- «إن إكسبو فرصة للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، هذه المنطقة التي فيها تعداد سكاني هو بين الأصغر سنا في العالم، كي تترك بصمتها في المستقبل، فإكسبو سيشهد تبادلا للأفكار والخبرات، وتوفيرا للوظائف وفرصا جديدة لإقامة الأعمال».

وتابعت: «في ظل اقتراب اليوبيل الذهبي للإمارات، سيسلط "إكسبو 2020 دبي" الضوء على القفزات الهائلة التي حققناها في غضون الـ50 عاما الأخيرة، حيث سنحتفل بتقدمنا وبقيمنا التي تأسست على التسامح والاحترام».

وتطرقت إلى تأثير «إكسبو 2020 دبي» على العالم العربي، فأكدت أنه يعد بمثابة فرصة هائلة للمنطقة العربية للترويج لثقافتنا، تراثنا وقيمنا على ساحة عالمية، وإبراز دورنا المركزي في جلب حلول براقة وابتكارات ملهمة من كافة أرجاء العالم».

وعن تأثير الحدث على العالم، قالت: «"إكسبو 2020 دبي" سيخلق زخما للتصدي للتحديات التي تواجهنا جميعا على هذا الكوكب، وستصنع تفاؤلا بشأن ما يمكننا تحقيقه عندما نجتمع ونعمل سويا».

وقالت: «إن استضافة 192 دولة تحت سقف واحد، حيث ستكون كل دولة ممثلة في جناحها في واحدة من مناطقتنا الموضوعية الثلاث "الفرصة"، "الحركة"، و"الاستدامة"، ستتيح للمشاركين في الحدث وزواره على السواء منصة عالمية متفردة، وستبرز عقيدة جوهرية بدأ المجتمع الدولي يعتنقها أخيرا عن اقتناع، وهي التحديات العالمية المتواصلة التي تواجهها الإنسانية لا تعترف بالحدود الدولية».