أكد وليد صلاح الدين، نجم وقائد النادي الأهلي السابق، أنه كان يشجع الزمالك أمام بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر، مشيرا في الوقت ذاته أنه رفض العديد من المناصب داخل القلعة الحمراء.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة، ليحافظ على لقبه.

وقال وليد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد"، مساء أمس الأحد: "أشجع الزمالك في مشاركته إفريقيًا، وتمنيت فوز الأبيض على بيراميدز في نهائي كأس مصر لأن الأهلي كان ليس طرفًا في المباراة".

وتابع: "نحن لم نشعر بطعم المنافسة على الدوري في المواسم التي كان الزمالك غائبًا فيها عن التنافس، أنا أحب الأبيض بعد الأهلي، لن يتواجد برشلونة إلا بوجود ريال مدريد".

وأضاف: "لابد من ترضية اللجنة الخماسية باتحاد الكرة للأهلي، الموسم الماضي كان كارثيًا ونظرية المؤامرة في مصر حاضرة بشكل كبير".

وأكمل: "اللجنة الخماسية تهتم بعدم ظلم الأهلي والزمالك فقط وتتجاهل باقي الأندية".

وأردف: "لابد من إنشاء لجنة للأندية الجماهيرية للتفاوض مع الأمن في كل ما يخص المباريات، بالإضافة إلى وجود شخص صفته مسؤول أمني، سنتجه للحلول الاستثنائية لأن كل شيء استثنائي".

واستطرد: "لا أظن أن النادي الأهلي سيعود في قراره الخاص بعدم مواجهة أي فريق في الدوري قبل ملاقاة الزمالك، والأبيض ليس طرفًا في الأزمة".

وأشار: "أتقبل النقد دائمًا دون التجريح في شخصي وأحاول أن أكون محايدًا بقدر ما يمليه عليّ ضميري، أنا ابن النادي الأهلي وانتمائي له ولكن قطعت عهدًا على نفسي منذ بداية عملي في التحليل على الحياد التام".

وأوضح: "عندما قلت إن عبدالله السعيد ليس له بديل جماهير الأهلي استاءت مني، ليس لدي خلاف مع أي طرف وعُرض عليً مناصب كثيرة في القلعة الحمراء ورفضت".

واختتم: "لا أهتم بما تنتظره جماهير الأهلي والزمالك في التحليل وأراعي ضميري فقط".