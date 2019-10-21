ضبط 4 آلاف من أحكام وتحصيل 123 ألف جنيه في حملة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الاثنين، من ضبط 4 آلاف و411 هاربا من أحكام قضائية، وتحصيل 123 ألفا و 129 جنيها غرامات في حملة قادها العميد وائل الصرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا بشن حملة أمنية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، تحت أشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجناية والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد وائل الصرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملة من ضبط 4 آلاف و 411 هاربا من أحكام، تضمنت 1332 حكما جزئيا و152 حكما مستأنفا و2906 حكم غرامات و13 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 123 ألفا و129 جنيه غرامات، وضبط 8 متهمين محكوم عليهم في جناية، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.