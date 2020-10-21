حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ازدياد كمية الأمطار يومي السبت والأحد المقبلين، لتكون من متوسطة إلى غزيرة.

وقالت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن ذلك سيكون على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مضيفة أن الأمطار تصل حد السيول في سيناء خلال اليومين.

وأضافت أن الأمطار يومي السبت والأحد، تمتد لبعض مناطق شمال الصعيد، لكنها ستكون خفيفة، مؤكدة أن البيان شمل كل هذه التوقعات.

وأكدت أن ما يسمى عاصفة التنين، التي حدثت في مارس الماضي، لن تتكرر، موضحة أن هذه الموجة أقل حدة من تلك التي شهدتها مصر في أكتوبر ومارس الماضيين.