تشعر بعض السيدات بالخوف من التقلبات الجوية التي ستشهدها مصر لعدة أيام وهي تساقط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة؛ حيث أن البرودة تسبب لهن ألمًا في منطقة الحوض، فكيف يمكن للنساء حماية أنفسهن حتى انتهاء الطقس البارد؟

تقول نيكول كوزين، طبيبة العلاج الطبيعي بالولايات المتحدة، إن البرودة تسبب تصلب في العضلات وشدها مما يزيد من ألم الحوض ولهذا يجب الحفاظ على درجة حرارة الجسم خلال التغيرات المناخية التي تعقب فصل الصيف؛ لأن انخفاض الحرارة سيصيب بعض السيدات بالألم نتيجة تهيج الأعصاب وشد العضلات.

ونصحت السيدات بفعل ما يلي لحماية أنفسهن من ألم الحوض خلال الطقس البارد:

-الحصول على حمام دافئ

المياه الدافئ تحافظ على حرارة جسم المرأة وتريح العضلات وتعزز من تدفق الدم، وهذا يساعد في التخلص من الالتهابات واستعادة نشاط الدورة الدموية وحماية جميع عضلات الجسم ومنها الحوض.

ويفضل إضافة ملح إبسوم مع زيت عطري في الماء حتى يكون الحمام الدافئ أكثر نفعًا ويكون قادرًا على تهدئة الجسم بالكامل- وفقًا لموقع عيادة "فيلفيك سانتي" الأمريكية الخاصة بالعلاج الطبيعي.

-التمدد

الطقس البارد يسبب شد للعضلات وهذا يؤدي لتفاقم ألم الحوض، ولذلك يجب ممارسة تمارين الإطالة التي تساعد في إرخاء العضلات وتعزز قوتها في مواجهة فصل الشتاء.

-ارتداء البناطيل الرياضية

البناطيل الرياضية قد تكون غير أنيقة نوعًا ما ولكنها تحافظ على دفء الفخذين والحوض والبطن وبذلك لن يظهر ألم في منطقة الحوض خلال فصل الشتاء.

-الكمادات الساخنة

وضع الكمادات الساخنة على أسفل الظهر والبطن والوركين والمناطق المؤلمة الأخرى في الجسم يساعد في تقليل ألم الحوض والعضلات بشكل عام لأنه يسحب البرودة ويضبط درجة الحرارة.

-التمارين

التمارين الخفيفة مثل المشي تسمى "التسخين الفسيولوجي" أو التدفئة الداخلية؛ لأنها تعزز دفء عضلات الجسم بالكامل في دقائق وبذلك تمنع ألم الحوض خلال موجة الطقس البارد.