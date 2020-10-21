غرامة 4 ملايين دولار على شركة أمريكية بسبب كسر العقوبات ضد إيرن

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن شركة (بيركشاير هاثاواي) التي يرأسها الملياردير الأمريكي وارن بافيت، وافقت على دفع 4.14 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية بعد أن قامت شركة تركية تابعة لها بارتكاب انتهاكات فادحة للعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن شركة "Iscar Turkey" باعت 144 شحنة من أدوات القطع والإدخالات بقيمة 383443 دولارا إلى موزعين تركيين في الفترة من ديسمبر 2012 إلى يناير 2016، مع علمها أنه سيتم شحنها إلى موزع في إيران لإعادة بيعها، بما في ذلك الحكومة الإيرانية.

وأضاف المكتب أن المبيعات تمت بتوجيه من بعض كبار المديرين، بعد أن أشار المدير العام لشركة "Iscar Turkey" إلى أنه يجب رفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران والسعي إلى أن تكون في وضع جيد للاستفادة منها.

وأشارت إلى أن الشركة التركية اتخذت خطوات للتعتيم على تعاملاتها مع إيران وإخفائها عن بيركشاير، على الرغم من التحذيرات من أن المبيعات ستنتهك سياسات الامتثال لديها.

وأوضح المكتب أن شركة بيركشاير أبلغت طواعية عن الانتهاكات الواضحة في مايو 2016 بعد تلقي معلومات مجهولة المصدر، واستبدلت الموظفين المتورطين، ورفعت مستوى إجراءات الامتثال لشركاتها الأجنبية.