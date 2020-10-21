قرغيزستان تجري انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر المقبل

أعلنت لجنة الانتخابات في قرغيزستان اليوم الأربعاء أنه سوف يتم إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة في 20 ديسمبر المقبل، وذلك بعد احتجاجات بسبب الانتخابات التي أجريت مطلع هذا الشهر وأدت لاستقالة الرئيس.

وأضافت اللجنة في بيان أنه تم تكليف مكتب المدعي العام "بضمان تطبيق دستور وقوانين جمهورية قرغيزستان أثناء التصوبت مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية".

وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي راقبت الانتخابات التي أجريت في الرابع من تشرين أول/أكتوبر الجاري بصورة مستقلة، قد وثقت مخالفات، تشمل " اتهامات قابلة للتصديق بشأن شراء الاصوات".

وكان الآلاف من المتظاهرين قد خرجوا في الشوارع في مدينة بيشكيك، التي يبلغ تعداد سكانها 100 ألف نسمة، عقب أن أسفرت نتائج الانتخابات الرسمية غن عن فوز مرشحين تربطهم صلات بالرئيس آنذاك سورونباي جينبيكوف.

وقام المتظاهرون باقتحام مبنى البرلمان ومكاتب رئاسية ومبنى سجن، وقاموا بتحرير زعيم المعارضة صادر زاباروف، الذي تم تعيينه لاحقا رئيسا للوزراء وبعد ذلك رئيسا مؤقتا، بعد استقالة جينبيكوف أملا في إنهاء المظاهرات.