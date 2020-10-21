وزير الرياضية الإيطالي: رونالدو يشعر أنه أعلى من الآخرين

علق فينتشنزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، أمس الثلاثاء، عن أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، قائلًا: «هؤلاء الأبطال الكبار يشعرون أنهم أعلى من الآخرين».

جاء تصريح الوزير الإيطالي بعدما وصف كريستيانو بـ «الكاذبة تمامًا» الاتهامات التي وجهها له سبادافورا الأسبوع الماضي لخرق اللاعب البروتوكول الصحي في الخامس من أكتوبر الجاري، حين غادر الحجر الصحي لفريقه يوفنتوس للانضمام لمعسكر المنتخب البرتغالي.

وقال سبادافورا في تصريحات لقناة التليفزيون الإيطالية «la 7» إن «هؤلاء الأبطال الكبار يشعرون أنهم فوق الآخرين».

وتابع: «المعطيات الموضوعية هي أنه عندما غادر بلدنا للمشاركة في معسكر المنتخب (البرتغالي)، انتهك البروتوكول وفي الواقع تم فتح تحقيق في مكتب مدعي الجمهورية الإيطالية، وليس في مكتب المدعي العام الرياضي، ما كان ينبغي أن يذهب إلى البرتغال».

كما اعتبر وزير الرياضة أن: «الرسالة التي يجب أن يرسلها أبطال بهذا المستوى هي احترام القواعد دائمًا»، مشيرًا إلى أن خلافه مع كريستيانو يرجع «لأنني كشخص من خارج هذا العالم (عالم الرياضة)، قلت ما أفكر به حول رونالدو، وهو شخص لديه 240 مليون متابع».

كان النجم البرتغالي قد شخصت إصابته بفيروس كورونا الثلاثاء الماضي وعاد إلى إيطاليا الأربعاء على متن طائرة طبية، ثم ظهر في بث مباشر عبر حسابه على «إنستجرام» ليصف اتهامات الوزير له بـ «الكاذبة تمامًا»، ويشدد على احترامه للوائح التي وضعها اليوفي.

ومن جانبه تحدث لويس كاسترو، المدير الفني لفريق شاختار دونستك الأوكراني منافس فريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عن تعجبه من قرار بيع كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس منذ موسمين ماضيين.

ويشار إلى أن رونالدو قد انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت.