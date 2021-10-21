الهيئة العامة للترفيه السعودية تطلق موسم الرياض 2021

أطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية مساء الأربعاء موسم الرياض 2021 بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ، في كلمة له في الافتتاح: "الموسم الأول كان شعارنا /تخيّل/، والموسم الثاني شعارنا /تخيّل أكثر/، في ظل دعم واهتمام القيادة الملهمة ليكون الطموح بلا حدود ويحقّق الأحلام".

وتضمن أول أيام الموسم عرضًا لأكثر من 2760 طائرة مسيرة شملت عروضها صورًا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ، كما رحَّبت بالحضور بعدد من اللغات العالمية، إضافة إلى عرضها شعارات مناطق وفعاليات موسم الرياض هذا العام ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وعكست فعاليات الموسم في أول أيامه روح المهرجان الذي احتضن عددًا من الفرق التنكرية المُزيَّنة بالألوان، بحضور عدد من الشخصيات الشهيرة على مستوى العالم، من أبرزهم المصارع الشهير أندرتيكر.

وامتزج افتتاح موسم الرياض 2021 بروائع الفن العالمية، التي اجتمعت في أرض المسيرة عبر 88 (فود ترك) ، جمعت أنواع الأطعمة من مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن خدمات الرعاية الصحية، والعيادات الطبية المتنقلة.

وشمل الحفل عددًا من الفعاليات المحلية والعالمية، حيث انطلقت من أرض المسيرة عروض نارية ضخمة أنارت سماء الرياض، بالتزامن مع مواقع أخرى من المدينة، أبرزها برج المملكة، وبرج المجدول، إضافة إلى عدد من العروض الحيّة، وعروض موروث السامري، وعروض العربات، وعرض الرجل الطائر.