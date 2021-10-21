5 آلاف جنيه زيادة في أسعار 3 أنواع سيارات ضمن مبادرة الإحلال

قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات: إن هناك 3 أنواع من المركبات شهدت زيادة تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه، خلال الشهرين الماضيين، وهى «نيسان وبى واى دى ولادا».

وأرجع عبدالرازق، فى تصريحات لـ«الشروق»، هذه الزيادات لارتفاع تكاليف الشحن وأزمة نقص المكونات عالميا، خاصة الشرائح الإلكترونية، موضحا أن المبادرة تشترط ألا يتم تحريك الأسعار إلا بعد 6 أشهر من انطلاق المبادرة أو مرور 6 أشهر على آخر زيادة قررتها الشركة، مضيفا أن الأسعار تأثرت نتيجة الزيادات التى تشهدها سوق السيارات فى الآونة الأخيرة.

وبحسب عبدالرازق تم حتى الآن تسليم 6963 سيارة ملاكى وتاكسى، و298 «ميكروباص»، موضحا أن إجمالى قيمة الحافز الأخضر بلغ 167.8 مليون جنيه حتى الآن.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التى تم إطلاقها خلال العام الحالى، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعى بالسيارات القديمة التى مر على صنعها 20 عاما فأكثر، من خلال توفير حافز مادى للمستفيدين من المبادرة فى ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقى على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتبلغ قيمة الحافز الأخضر ١٠٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكى بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، و٢٠٪ من ثمن التاكسى الجديد، بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، و٢٥٪ للسيارة الميكروباص بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.

وانطلقت المبادرة فى مرحلتها الأولى فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.