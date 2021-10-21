الشمس تتعامد على وجه رمسيس فى تمام الخامسة و50 دقيقة صباح الجمعة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير آثار أسوان والنوبة، إن الشمس ستتعامد على وجه رمسيس الثاني بمعبدة الكبير قدس الأقداس في أبوسمبل، غدا الجمعة الساعة الخامسة و٥٠ دقيقة، وإعلان بدء موسم الزراعة عند القدماء المصريين، مشيرا إلى أن الشمس ستستمر على وجه رمسيس والتي تستمر لمدة ٢٠ دقيقة.

وأضاف سعيد، أن تم الاستعداد للاحتفالات بعمل النظافة الميكانيكا بالمعبد والمتمثلة في تنظيف المعبد وتهذيب الأشجار والرقعة الخضراء، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المتمثلة في كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالكمامات ومكينات الجل وأجهزة قياس درجات الحرارة.

وتابع مدير الآثار: «سيكون من بين الحضور لظاهرة التعامد مسؤولي وزارة السياحة والطيران المدني وعدد من السفراء الأجانب».

ويوجد روايتين لسبب تعامد الشمس، الأولى: هي أن المصريين القدماء صمموا المعبد بناء على حركة الفلك لتحديد بدء الموسم الزراعي وتخصيبه، والثانية: هي أن هذين اليومين يتزامنان مع يوم مولد الملك رمسيس الثاني ويوم جلوسه على العرش.

وظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني فريدة من نوعها، ويبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان، ويجتمع كل المحبين لرؤية هذه الظاهرة، التي تؤكد التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريون في علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير، وأن هذه الآثار كانت شاهدة على الحضارة العريقة التي خلدها المصري القديم في هذه البقعة الخالدة من العالم،وظاهرة تعامد الشمس تتم مرتين خلال العام، إحداهما يوم 22 أكتوبر، احتفالاً بموسم الفيضان والزراعة، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالاً ببدء موسم الحصاد، وتحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، وتماثيل الآلهة "أمون - رع - حور - بيتاح".

وتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثاني التي ترتفع بطول 60 مترا داخل قدس الأقداس، كما أن تلك الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت لاعتقاد عند المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثاني والإله رع إله الشمس.

وتشارك فرق الفنون الشعبية بالمحافظات، في مهرجان تعامد الشمس على رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل، حيث تقدم الفرق عدداً من العروض والتابلوهات الفنية الفلكلورية.

وقال محسن حسب مدير عام الثقافة بالوادي الجديد، غنه تم اختيار الفرقة على المشاركة في مهرجان أسوان واحتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى كل عام، في إطار مشاركات الفرق التابعة لهيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وأضاف حسب، لـ"الشروق" أن الفرقة قدمت في مراكز محافظة اسوان عروضا وتابلوهات فنية ورقصات واستعراضات منها رقصة الخزام والبادية وتابلوه الفرح ورقصة الفرافرة والكف، إلى جانب التابلوهات الفنية الفلكلورية التي تتميز بها فرق الفنون الشعبية في المحافظة، والتي تشارك في المحافل والمهرجانات الفنية التي تقام في المحافظات المختلفة بالإضافة إلى المشاركة في بعض المحافل والمهرجانات الفنية الدولية بالدول العربية والأوروبية.

وأشار حسب، إلى أن الفرقة ستقدم عروضها أمام معبد رمسيس الثاني، غدا الجمعة، بالتزامن مع حدوث ظاهرة تعامد الشمس، حيث تحرص الفرقة على إثراء تراثها الشعبي فى المحافل والفعاليات وسط الفرق الأخرى المشاركة في ظل وجود وفود سياحية دولية لمشاهدة الظاهرة الفريدة.



