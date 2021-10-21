قوات التحالف تغير على أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إن القوات الجوية التابعة للتحالف نفذت اليوم الخميس، عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة بالعاصمة اليمنية صنعاء؛ استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة المفخخة على المنشأت المدنية بالمملكة.

وأوضح العميد المالكي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مارست، خلال الأشهر الماضية، أعلى درجات ضبط النفس أمام الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والأعمال العدائية الوحشية المتعمدة والممنهجة من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بهدف دعم الجهود والمبادرات الأممية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، ومع استمرار ومواصلة سلوك المليشيا العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية كالمطارات المدنية بتعمد استهداف المسافرين من مختلف الجنسيات، وكذلك محاولة استهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية والبنية التحتية، فقد جرى تنفيذ العملية العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الانتهاكات الجسيمة باعتبار المدنيين والأعيان المدنية خط أحمر.

وأكد أن العملية العسكرية التي جرى تنفيذها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعدة العرفية، وأخذت بالاعتبار الإجراءات الوقائية؛ لتجنيب المدنيين أي أضرار جانبية، وفي حال استمرار وتمادي المليشيا الحوثية ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، فعلى المليشيا الاستعداد لما هو أوسع وأشمل وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.