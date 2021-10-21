 إثيوبيا تشن ثالث ضربة جوية على عاصمة تيجراي في أسبوع - بوابة الشروق
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إثيوبيا تشن ثالث ضربة جوية على عاصمة تيجراي في أسبوع

د ب أ
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 10:12 م | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 10:12 م

شن الجيش الإثيوبي اليوم الخميس ضربات جوية على عاصمة إقليم تيجراي للمرة الثالثة خلال أربعة أيام.

ووفقا لبيان صادر عن رئيس جبهة تحرير شعب تيجراي ديبريتسيون جيبرمايكل، قتل مدنيون أيضا في الهجوم على ميكيلي.

وقصفت القوات الجوية الإثيوبية بالفعل المدينة يومي الاثنين والأربعاء، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، وفقا للجبهة.

وأكدت الحكومة الهجمات، لكنها زعمت أنها استهدفت بشكل خاص منشآت عسكرية للجبهة.

وشن الجيش الإثيوبي هجوما عسكرية جديدا ضد متمردي جبهة تحرير شعب تيجراي الأسبوع الماضي. وبدأ الصراع العسكري قبل 11 شهرا عندما حاول رئيس الوزراء آبي أحمد الإطاحة بالجبهة من السلطة في إقليم تيجراي.

كانت جبهة تحرير شعب تيجراي تهيمن على السياسة الإثيوبية منذ ربع قرن إلى أن جاء آبي إلى السلطة في عام 2018. ولا يشعر الكثير في تيجراي بأنهم غير ممثلين في الحكومة المركزية ويطالبون بحكم ذاتي أكبر.

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