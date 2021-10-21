موسيماني يجتمع بصلاح محسن على هامش مران الأهلي

اجتمع يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بصلاح محسن مهاجم الفريق للاطمئنان على إصابته وبرنامج التأهيل الذي يخضع له اللاعب حاليا.

ويؤدي صلاح محسن جانبًا من التدريبات الاستشفائية والتأهيل في الجيم وبعض فقرات العلاج الطبيعي، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

واجتمع بيتسو موسيماني بمهاجم الفريق، لمتابعة برنامجه التأهيلي والعلاجي الذي يقوم بتنفيذه حاليا تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها صلاح محسن مؤخرًا إصابته ببداية شرخ إجهادي في مشطية القدم، ومقرر عودته إلى التدريبات الجماعية بعد ٣ أسابيع من موعد الإصابة.

وغاب صلاح محسن عن رحلة الفريق الأخيرة إلى النيجر، حيث اشتكى من إصابة في وجه القدم، قبل أن يجري الفحوصات الطبية اللازمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غد السبت على ملعب الأهلي we السلام.