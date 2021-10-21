نشرة أسعار الحديد والأسمنت بأسواق الجملة

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استقرت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس، في أسواق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر حديد عز ليسجل 14700 جنيه.

واستقر حديد بشاي عند 14500 جنيه.

واستقر حديد العتال ليسجل 14600 جنيه.

واستقر سعر حديد المراكبي ليسجل 13700 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 14400 جنيه.

واستقر حديد العشري ليسجل 13700 جنيه.

واستقر حديد مصر ستيل ليسجل 13700 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالى:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1120 جنيها.

واستقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1055جنيها.

واستقر أسمنت لافارج "المخصوص" ليسجل 1060 جنيها.

واستقر أسمنت وادي النيل ليسجل 1040جنيها.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 1065جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1030 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1125 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.