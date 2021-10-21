الأمن يكشف تفاصيل فيديو إطلاق النار ببولاق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنا تشاجر شخصان وإطلاق أحدهما أعيرة نارية من طبنجة، وإطلاق الآخر ألعابا نارية "شماريخ" تجاه آخرين، بإحدى المناطق بدائرة قسم بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.

وشُكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وهم طرف أول مالك مقهى و عامل لديه، مقيمين بدائرة القسم، وطرف ثان أحد الأشخاص له معلومات جنائية وسائق، مقيمين بدائرة القسم، وبحوزة المتهم الثالث الذي يظهر في مقطع الفيديو المشار إليه "طبنجة، 3 خزينة، عدد من الطلقات النارية، كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالي، السيارة المستخدمة في الواقعة المشار إليها" وبحوزة المتهم الرابع سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهة المتهمين أقروا بحدوث مُشادة كلامية بين الطرف الأول والمتهم الثالث حول قيمة المشروبات حال جلوسه بالمقهى المشار إليه، ثم انصرف وعاد وبرفقته المتهم الرابع، وحدثت المشاجرة بينهم على النحو الوارد بالفيديو.

كما اعترف المتهم الثالث بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وبأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة، وأن المتهم الرابع هو مطلق الألعاب النارية "الشماريخ".

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لتولي التحقيقات.