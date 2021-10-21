 إيران تستقبل المزيد من لقاحات كورونا والإجمالي يتجاوز 88 مليون جرعة في 6 أشهر - بوابة الشروق
الخميس 21 أكتوبر 2021 10:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

إيران تستقبل المزيد من لقاحات كورونا والإجمالي يتجاوز 88 مليون جرعة في 6 أشهر

د ب أ
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 9:39 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 9:39 ص

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية كريم همتي وصول شحنة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى إيران صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن إيران استقبلت على مدار ستة أشهر ما يصل إلى 88 مليونا و390 ألف جرعة من لقاحات كورونا.

وأضاف أن الجهود مستمرة لتلبية احتياجات البلاد في هذا الخصوص.

وتراجعت أعداد الوفيات والإصابات بالبلاد خلال الأسابيع الماضية، بعدما كانت إيران من أكثر دول المنطقة والعالم تضررا من الجائحة.

وأرجع خبراء الصحة التراجع إلى وصول لقاحات من الخارج وتطوير لقاحات في الداخل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك