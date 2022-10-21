 ضبط جزارين يذبحون خارج المجازر الحكومية بالبحيرة - بوابة الشروق
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ضبط جزارين يذبحون خارج المجازر الحكومية بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 11:08 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 11:08 م

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بضبط كميات من الأرز بغرض حجبها عن التداول، حيث قاد سمير البلكيمي مديرعام الرقابة التموينية بالمديرية حملة بناحية بندر دمنهور.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 7 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية، وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم ضبط والتحفظ على كميات كبيرة من اللحوم، واتخاذ اللازم قانونا، وضبط كمية كبيرة من الدجاج البانيه واللحوم المفرومة والكبدة المجمدة يظهر عليهل علامات التلف والفساد، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.

كانت الحملة برئاسة السيد الكفافي مدير مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك الطب البيطري.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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