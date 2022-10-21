محكمة جنايات الإسكندرية تُحيل متهم بقتل جاره لمفتي الجمهورية

أحالت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، الخميس، أوراق "م.ا.س" سائق، إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل جاره "م.س.ح" بسكين، وذلك في القضية المقيدة برقم 13424 لسنة 2021 جنايات مينا البصل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد قيام شخص بقتل جاره مُستخدمًا سلاح أبيض أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط ارتكاب الواقعة، وأقوال شهود العيان، قيام المتهم بقتل المجني عليه، حيث عقد النية والعزم المُصمم على قتله وأحضر سلاح أبيض من مطبخ الشقة محل سكنه.

وأضافت التحقيقات أنه وبمشاهدة المتهم للمجني عليه يقف في الطريق العام، أمام أحد المحال التجارية الكائن أسفل العقار محل سكنه طعنه عدة طعنات في منطقة البطن والصدر، مما أدى إلى قطع في الأحشاء الداخلية، والقلب، والرئة، والأمعاء الغليظة، ونزيف دموي، ولم يتركه حتى تأكد أنه فارق الحياة، وفر هاربًا.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مرجعًا سببها إلى وجود خلافات بينه وبين المجني عليه؛ مردها قيامه بشراء المسكن الذي يقطنه، فتولدت في رأسه فكرة التخلص منه، وبتحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: الحسيني أحمد عطا، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبدالجواد، وسكرتير الجنايات، ياسر متولي.