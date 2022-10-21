إصابة شخص في انقلاب دراجة نارية بالصف

أصيب شخص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب دراجة نارية، بمنطقة الصف في الجيزة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى كوبري الأخصاص بالصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين أنه أثناء سير قائد دراجة نارية بالطريق، فقد السيطرة على عجلة القيادة، مما اسفر عن انقلاب الدراجة، ونتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة "حسني . س"، 30 عام، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.