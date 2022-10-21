أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أن أربع ولايات ألمانية ستتلقى 5ر2 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي "لدعم انتقالها العادل إلى الاقتصاد الأخضر".



وقالت المفوضية في بيان إن الأموال ستساعد ولايات شمال الراين-ويستفاليا وبراندنبورج وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت على وقف استخدام الفحم في توليد الطاقة دون إلحاق ضرر بالعاملين في هذا القطاع.



وتعتزم ألمانيا التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2038 أو قبل ذلك.



وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز: "التزام ألمانيا بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 65٪ لا يزال يضع البلاد في مقدمة الأهداف الأوروبية هذا العقد... لتحقيق الهدف الطموح للحياد المناخي في عام 2045، سيكون نجاح التخلص التدريجي من الفحم أمرا مهما".



ومن المقرر أن تذهب هذه الأموال لصالح إعادة تدريب العاملين في مجال الفحم، وتنويع الاقتصاد، وكذلك الاستثمار في النقل المستدام والرقمنة وكفاءة الطاقة، بحسب بيان المفوضية.